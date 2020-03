'Rosneft betaalde kwart miljard aan adviseur in Irak'

Het Russische staatsolieconcern Rosneft heeft 250 miljoen dollar aan een onbekende externe adviseur betaald om zo te helpen oliedeals binnen te slepen in het Koerdische deel van Irak. Volgens persbureau Bloomberg vonden die betalingen plaats tussen 2017 en 2018 en liepen ze via het Zwitserse dochterbedrijf van Rosneft.

Rosneft is een belangrijke buitenlandse speler in de oliesector van Iraaks Koerdistan. In totaal betaalde Rosneft in de periode tussen 2017 en 2018 circa 3 miljard dollar aan de lokale autoriteiten in die autonome regio om zo oliedeals te kunnen sluiten. Zo kreeg het bedrijf onder meer een meerderheidsbelang in een belangrijke oliepijpleiding. Ook werd geïnvesteerd in exploratieprojecten in het gebied.

De Zwitserse dochter genaamd Rosneft Trading werd onlangs door de Verenigde Staten op een sanctielijst geplaatst vanwege diens werkzaamheden voor de olie-industrie van Venezuela.