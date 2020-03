Hybride auto wint aan populariteit

Nederlanders kopen steeds vaker zogeheten plug-in hybride of hybride auto. Uit cijfers van brancheorganisatie Bovag, RAI Vereniging en databureau RDC blijkt dat er in de eerste twee maanden van dit jaar twee keer zoveel hybride auto's, al dan niet met stekker, worden verkocht in vergelijking met een jaar eerder.

Van de bijna 74.000 nieuwe auto's die in januari en februari op kenteken werden gezet, was 14 procent een hybride of plug-in hybride-model. Dat komt neer op ruim 10.000 auto's. Een jaar eerder gold voor bijna 4800 auto's dat het een hybride model betrof. De totale registratie in die maanden in 2019 lag 4 procent onder het niveau van dit jaar.

De verkoop van elektrische auto's lag in de eerste twee maanden van het jaar met 4743 geregistreerde voertuigen iets boven het niveau van een jaar eerder. Benzineversies waren tot en met februari goed voor driekwart van de registraties en diesel had ruim 5 procent marktaandeel.-