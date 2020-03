Taliban: vrijlating 5000 gevangenen voorwaarde vredesgesprekken

De Afghaanse Taliban weigeren deel te nemen aan gesprekken over vrede en de toekomst van het Aziatische land als niet eerst 5000 gevangen genomen Taliban worden vrijgelaten.

De extremistische Taliban hebben na bijna 20 jaar bloedige strijd met hun voornaamste tegenstander, de VS, een akkoord gesloten over beëindiging van de oorlog in Afghanistan. Daar moeten gesprekken voor komen tussen alle betrokken Afghaanse partijen.

Het akkoord is zaterdag in Qatar getekend. De Amerikanen en de Taliban hebben erin gezet dat als een gebaar van goede wil 5000 gevangen Taliban voor 10 maart worden vrijgelaten. De Taliban laten dan op hun beurt duizend gevangenen gaan. De Afghaanse president Ashraf Ghani heeft zondag verbaasd op deze deal gereageerd. Hij zei dat hij daar helemaal niet mee had ingestemd en dit als voorwaarde vooraf afwijst.