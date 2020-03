Risico besmetting met virus in EU omhoog

Het risico van besmetting met het nieuwe coronavirus is in de EU van matig naar hoog gegaan. Er zijn 2100 bevestigde ziektegevallen in de EU-landen. 38 patiënten zijn overleden, maakte EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) in Brussel bekend. De verspreiding van het virus neemt snel toe. De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, schroeft daarom haar acties op.