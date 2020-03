Air France-KLM onderuit op licht herstellend Damrak

Het aandeel van luchtvaartcombinatie Air France-KLM ging maandag opnieuw onderuit door de zorgen over het nieuwe coronavirus. De meeste Europese beurzen lieten maandag een voorzichtig herstel zien na de zware koersverliezen afgelopen week. De hoop op steunmaatregelen van de wereldwijde centrale banken om de economische impact van de virusuitbraak te verzachten, zorgde voor een sprankje hoop bij beleggers.

De zwaar getroffen luchtvaartsector bleef in de schijnwerpers staan. Air France-KLM sloot de rij in de MidKap met een verlies van ruim 6 procent. Luchtvaartmaatschappij KLM vliegt vanwege het coronavirus langer niet naar de Chinese steden Chengdu, Hangzhou en Xiamen. Ook concurrent Lufthansa (min 6 procent) liet weten het aantal vluchten aanzienlijk in te perken wegens de virusuitbraak.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,9 procent hoger op 544,40 punten. De hoofdindex beleefde vorige week de slechtste beursweek sinds de financiële crisis van 2008 en raakte bijna 13 procent kwijt. De MidKap won 0,1 procent tot 844,35 punten. Frankfurt en Parijs stegen 0,1 procent. Londen won 1 procent, geholpen door de beloofde steun van de Bank of England, als dat nodig blijkt.

Milaan

De beurs in Milaan zakte 2 procent onder aanvoering van de Italiaanse banken. Italië kondigde aan 3,6 miljard euro uit te trekken voor extra maatregelen ter ondersteuning van de economie wegens de gevolgen van het coronavirus. In Japan en de Verenigde Staten lieten de centrale banken weten klaar te staan om in te grijpen op de financiële markten.

De Europese banken hadden echter te lijden onder de speculatie op verdere renteverlagingen door de centrale banken. In Milaan zakte UniCredit 5,6 procent. In Parijs verloor BNP Paribas 1,5 procent en in Frankfurt daalde Deutsche Bank 4,6 procent.

Galapagos

In de AEX behoorden ABN AMRO en ING tot de grootste dalers met minnen van 1,7 en 1,5 procent. Biotechnologiebedrijf Galapagos was de sterkste stijger met een winst van 4,7 procent.

De euro was 1,1088 dollar waard tegen 1,0994 dollar op vrijdag. De olieprijzen veerden op na de recente val. Een vat Amerikaanse olie werd 1,6 procent duurder op 45,46 dollar. Brentolie kostte 1,8 procent meer op 50,54 dollar per vat.