Netanyahu roept kiezers op te stemmen ondanks corona-angst

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft burgers opgeroepen om te gaan stemmen, ondanks de angst voor het coronavirus. Het land kent inmiddels tien besmettingen, meer dan vijfduizend mensen zitten uit voorzorg in quarantaine.

Er zijn speciale stemlokalen voor de stemmers die in quarantaine moeten verblijven. Ze worden bewaakt door mensen in beschermende pakken. De stemmentellers zitten achter plastic schermen. "Alles is onder controle," zegt de premier. "Iedereen kan met een gerust hart gaan stemmen."

Hij heeft alle stemmen hard nodig: dit zijn de derde verkiezingen in een jaar tijd en ook de huidige peilingen wijzen op een patstelling tussen hem en zijn tegenstander Benny Gantz. Geen van hen heeft genoeg stemmen om zelf te regeren en het is bovendien onwaarschijnlijk dat ze een coalitie kunnen vormen.

Netanyahu is daarnaast verwikkeld in een corruptieschandaal. Hij staat later deze maand voor de rechter wegens beschuldigingen van omkoping en fraude.