Rutte: deskundigen bepalen aanpak coronavirus

Het kabinet vaart bij de aanpak van het nieuwe coronavirus volledig op de deskundigheid van met name het RIVM en de GGD's. Dat betekent dat voor nu alleen gerichte maatregelen worden genomen om te voorkomen dat mensen die al besmet zijn, ook anderen kunnen aansteken.

Dat zegt premier Mark Rutte in reactie op kritiek vanuit de Tweede Kamer. Sommige Kamerleden willen bijvoorbeeld weten waarom in Nederland nog geen grote evenementen worden afgelast om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. "In dit stadium heeft dat geen zin", pareert Rutte.

Het kabinet bedenkt dus niet zelf hoe het coronavirus het beste kan worden bestreden. "Dit vraagt om zo'n deskundige aanpak, dat je altijd moet varen op het kompas van mensen die weten hoe het zit", aldus Rutte. "En we hebben in Nederland, dat wordt ook wereldwijd erkend, ontzettend goede mensen op dit terrein."

Of de huidige aanpak volstaat om erger te voorkomen, blijft evenwel de vraag. "Dat weet je nooit 100 procent zeker", erkent Rutte. "Het kan natuurlijk zijn dat het op een gegeven moment groter wordt. Dan moet je ook weer nadere maatregelen nemen. Dat moet je per fase bekijken."