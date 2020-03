'Eerste coronabesmettingen in Portugal gemeld'

In Portugal is voor het eerst melding gemaakt van besmettingen met het coronavirus. Het gaat volgens een televisiezender om twee gevallen.

Een van de besmette mannen was volgens televisiezender SIC recentelijk in Italië, het Europese land dat het zwaarst is getroffen door het virus. De andere man heeft volgens de zender Spanje bezocht. Beide patiënten zijn overgebracht naar een ziekenhuis in Porto.

Het Portugese ministerie van Volksgezondheid heeft de besmettingen nog niet bevestigd. Wereldwijd zijn al zo'n 90.000 coronagevallen vastgesteld in tientallen landen. Ruim 3000 patiënten zijn overleden.