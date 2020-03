Inspectie België neemt 103 buitenlandse trucks in beslag

De Belgische arbeidsinspectie heeft de afgelopen twee weekenden in Zeebrugge en Pittem in totaal 103 buitenlandse vrachtwagens in beslag genomen. Tijdens een grootschalige actie tegen sociale uitbuiting op bedrijventerreinen in West-Vlaanderen werden zondag 87 Poolse en Roemeense chauffeurs verhoord en 89 trucks geconfisqueerd. De zondag ervoor waren in Zeebrugge al 14 vrachtwagens van een onderneming uit Litouwen in beslag genomen.