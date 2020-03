Transgenderpoli voor kinderen in Nijmegen

Het Amalia Kinderziekenhuis van het Radboudumc in Nijmegen begint maandag met transgenderzorg voor kinderen tot 16 jaar. Het expertisecentrum voor Geslacht & Gender is in eerste instantie bedoeld om de enorme wachtlijst van het UMC in Amsterdam te helpen verlichten. Vanaf volgend jaar kunnen ook volwassenen terecht bij het nieuwe centrum.

De polikliniek is opgezet op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid. Tot nu toe konden transgenders alleen terecht in Amsterdam en Groningen, maar daar zijn enorme wachtlijsten. Volgens het Radboudumc staan in Amsterdam meer dan zeshonderd kinderen op de wachtlijst. Die moeten 1,5 tot 2 jaar wachten voor ze aan de beurt zijn.

Het aantal hulpvragen van jonge transgenders is de afgelopen jaren enorm gestegen. Dat komt mogelijk doordat het probleem bespreekbaarder is geworden. De lange wachtlijst kan volgens kinderarts-endocrinoloog Hedi Claahsen van het Radboudumc voor "grote lijdensdruk" zorgen.

Het Amalia Kinderziekenhuis denkt dit jaar ongeveer 140 kinderen en jongeren te kunnen behandelen. Het ziekenhuis had al een polikliniek voor kinderen en jongeren met aandoeningen of variaties in de geslachtelijke ontwikkeling.