Denktank OESO verlaagt groeiraming wereldeconomie om coronavirus

De uitbraak en de verspreiding van het nieuwe coronavirus zal de groei van de wereldeconomie remmen. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) spreekt in een nieuw rapport van een negatief effect van 0,5 procentpunt. Daarbij gaat de denktank ervan uit dat de epidemie in China in het eerste kwartaal van dit jaar piekt en dat de verspreiding in andere landen beperkt zal blijven. In het eerste kwartaal van dit jaar zou de wereldeconomie zelfs kunnen krimpen.