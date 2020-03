Reconstructie: T. schoot passagiers gericht neer

Gökmen T. schoot gericht meerdere passagiers in de tram in Utrecht van dichtbij neer. Dat blijkt uit een videoreconstructie die maandag in de rechtszaal werd getoond.

De reconstructie is door de politie opgesteld op basis van ooggetuigenverslagen en beelden van de acht camera's in de tram. Te zien is hoe T. passagiers tijdens de tramaanslag op 18 maart vorig jaar in Utrecht op nog geen meter afstand neerschiet. Als hij zijn wapen herlaadt, vluchten passagiers door een ingetrapt raam naar buiten. Hij schiet gericht op hoofden en bovenlichamen, blijkt uit de beelden, terwijl hij rustig door het gangpad loopt.

In het tramstel zaten zeventien personen. Bij het tonen van de beelden was het in de rechtszaal muisstil.