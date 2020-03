Dalí's Mae West-lippensofa uit Boijmans naar Nieuw-Zeeland

Werk van meer dan veertig surrealistische kunstenaars uit de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam gaat naar Nieuw-Zeeland. Het Te Papa Tongarewa museum in Wellington gaat de 180 objecten van deze kunstenaars, waaronder de beroemde Mae West-lippensofa van Salvador Dalí, komende winter laten zien. Het nationale museum van Nieuw-Zeeland trekt jaarlijks ongeveer 1,8 miljoen bezoekers.

Boijmans zit de komende jaren dicht wegens restauratie. Uitgeleend aan Nieuw-Zeeland worden verder onder meer de Venus van Milo met laden van Salvador Dalí, Verboden af te beelden van René Magritte en en het nog maar kort geleden verworven Again the Gemini are in the Orchard van Leonora Carrington.

Wie deze en andere werken uit de fameuze surrealisten-collectie van Boijmans nog wil zien voordat ze op reis gaan, kan van 1 mei tot 30 augustus naar het Cobra Museum in Amstelveen, waar er circa 150 worden geëxposeerd onder de titel This is Surrealism. In Nieuw-Zeeland zijn ze vervolgens van december tot en met april te bewonderen.