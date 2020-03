Nederlanders vaker slachtoffer van digitale criminaliteit

Nederlanders zijn minder vaak slachtoffer van geweld, inbraak, diefstal, vernieling en andere traditionele vormen van criminaliteit. Maar ze hebben vaker last van digitale criminaliteit. Ze worden bijvoorbeeld meer gehackt of opgelicht via internet. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de tweejaarlijkse Veiligheidsmonitor.

In 2019 was 14 procent van de Nederlanders slachtoffer van een traditionele vorm van criminaliteit, stelt het CBS op basis van een enquête onder inwoners van vijftien jaar of ouder. In 2012 was dat nog 20 procent. Zij hadden vooral minder te maken met vandalisme en vermogensdelicten, zoals inbraak en diefstal. Ook de politie registreert een daling van de meeste vormen van traditionele criminaliteit.

Cybercrime nam tussen 2012 en 2017 af, maar die trend is in 2019 gekeerd. Het percentage slachtoffers van digitale criminaliteit is in twee jaar toegenomen van 11 naar 13. De politie krijgt vooral meer meldingen binnen van hacken, identiteitsfraude en internetoplichting.

Volgens de Veiligheidsmonitor stappen slachtoffers van criminaliteit minder vaak dan voorheen naar de politie en doen ze ook minder vaak aangifte.