Nederlanders voelen zich steeds minder onveilig

Nederlanders voelen zich steeds veiliger. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag op basis van de Veiligheidsmonitor 2019. In 2012 zei 37 procent van de mensen zich wel eens onveilig te voelen. Vorig jaar was dat 32 procent.

In 2019 voelde 14 procent van de Nederlanders zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Dat percentage lag in 2012 nog op 18 procent, tegen 16 procent in 2017. Het aandeel Nederlanders van 15 jaar en ouder die in 2019 aangaf zich wel eens onveilig te voelen, is kleiner dan voorgaande jaren.

Gevoelens van onveiligheid in de eigen woonplaats zijn het grootst op plekken waar jongeren rondhangen. Vorig jaar gaf 36 procent van de ondervraagden aan zich daar wel eens niet op het gemak te voelen. De meesten voelen zich het veiligst in eigen huis.