Opleving voor Nederlandse industrie

De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is afgelopen maand gestegen ten opzichte van januari. Het was de eerste stijging in een halfjaar, meldt de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi).

De inkoopmanagersindex, die de bedrijvigheid meet, kwam uit op 52,9. Dat was de hoogste stand in ruim een jaar. In januari stond de graadmeter nog op 49,9. Een cijfer boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp.

De industrie produceerde meer dan de voorgaande maand, terwijl de toename van nieuwe orders de grootste was sinds augustus. De groei van het aantal exportorders was wel beperkt. Bovendien groeide het aantal medewerkers in de Nederlandse industrie en werd er meer aandacht besteed aan verkopen.

Hoogleraar Bart Vos van Maastricht University tekent bij deze positieve cijfers aan dat de volledige gevolgen van de uitbraak van het nieuwe coronavirus nog niet te zien zijn. De gegevens werden tot 20 februari verzameld en daarna breidde de ziekte zich pas snel uit buiten China. De uitbraak toont volgens hem de onderlinge afhankelijkheid in wereldwijde leveringsketens. "Het goede nieuws is dat bij eerdere crises is gebleken dat er voldoende veerkracht in die ketens aanwezig is om te herstellen van deze uitbraak. Dat zal echter wel minimaal enkele maanden vergen."