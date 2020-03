Bedrijvigheid industrie China hard geraakt door coronavirus

Het nieuwe coronavirus heeft de bedrijvigheid in de omvangrijke Chinese industrie in februari hard geraakt. Kwam eerder de Chinese overheid met het sterkste krimpcijfer ooit voor de inkoopmanagersindex, een belangrijke graadmeter voor de bedrijvigheid in de Chinese industrie, nu blijkt ook het cijfer van marktonderzoekers Caixin en Markit fors te zijn gedaald.

De inkoopmanagersindex van Caixin en Markit kwam afgelopen maand uit op 40,3, tegenover 51,5 een maand eerder. Een stand van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. Economen rekenden in doorsnee op een daling tot 46,0. De Chinese overheid kwam dit weekend met haar eigen inkoopmanagersindex voor de industrie in februari. Die noteerde een stand van 35,7 tegen 50 in januari.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden, verplichtte de Chinese overheid door heel het land de sluiting van fabrieken, winkels, eetgelegenheden en bioscopen. Hoe groot de schade exact is voor de op een na grootste economie, blijft ongewis. De inkoopmanagersindexen geven een eerste inzicht in de impact van het virus op de Chinese economie.