Eerste testen directe contacten zieke vrouw Gorinchem negatief

De eerste vier testen van mensen die direct contact hebben gehad met de door het nieuwe coronavirus besmette vrouw in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem zijn negatief. Dat heeft een woordvoerster van het ziekenhuis in het NOS Radio 1 Journaal laten weten. Het gaat om drie medewerkers van het ziekenhuis en een patiënte die ook op het intensive care heeft gelegen.