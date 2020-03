Eerste noodziekenhuis dicht in Wuhan

In de Chinese miljoenenstad Wuhan wordt voor het eerst sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus een noodziekenhuis gesloten. Daar zijn inmiddels de laatste herstelde patiënten naar huis gestuurd, berichten Chinese staatsmedia.

Wuhan, de hoofdstad van de provincie Hubei, is de plek waar het virus vandaan zou komen. In de metropool worden steeds minder nieuwe besmettingen gemeld. Het ging zondag volgens de autoriteiten om 193 nieuwe gevallen in de stad, het laagste aantal sinds 26 januari.

Op het Chinese vasteland zijn meer dan 80.000 mensen besmet geraakt met het virus, dat zich inmiddels heeft verspreid naar tientallen landen. In Wuhan zijn vanwege de epidemie zestien tijdelijke ziekenhuizen neergezet, waar in totaal zo'n 13.000 bedden staan.