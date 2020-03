Aantal coronabesmettingen in Zuid-Korea boven de 4000

Het aantal mensen in Zuid-Korea dat besmet is met het nieuwe coronavirus is maandag weer fors gestegen en komt ruim boven de 4000 uit. De gezondheidsdiensten meldden 476 nieuwe gevallen. Het totale aantal besmettingen in het Aziatische land staat nu op 4212.

Er zijn de afgelopen 24 uur twee patiënten gestorven aan de gevolgen van het longvirus. Daarmee komt het dodenaantal uit op 22.

Daegu is de zwaarst getroffen regio. Het grootste deel van de nieuwe gevallen is daar vastgesteld.