Drie lichtgewonden door brand in Rotterdam

Door een brand in een kraakpand aan de Burgemeester Roosstraat in Rotterdam zijn in de nacht van zondag op maandag drie bewoners lichtgewond geraakt. Dat zegt een brandweerwoordvoerder. Ze hebben rook ingeademd en zijn ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Zo'n 20 krakers uit aanpalende panden hebben vanwege de rookontwikkeling hun huizen verlaten en worden tijdelijk opgevangen door de brandweer.

De brand ontstond in de kelder van het pand en werd ontdekt door de bewoners. Zij konden het gebouw op tijd ontvluchten. Volgens de woordvoerder van de brandweer is de woning grotendeels verwoest. Wel kon voorkomen worden dat het vuur oversloeg naar andere huizen.