Israël stemt voor derde keer in jaar tijd

Israël gaat maandag voor de derde keer in een jaar tijd naar de stembus om een parlement te kiezen. Het land heeft politieke problemen omdat het de Israëlische premier Benjamin Netanyahu van de rechtse Likud-partij maar niet lukt om een coalitie te vormen met Benny Gantz, de oppositieleider van Blauw-Wit. De laatste verkiezingen waren in september vorig jaar, nadat het vormen van een regering in april ook al was mislukt.