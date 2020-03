'Pete Buttigieg stapt uit presidentsrace Democraten'

Buttigieg kreeg tijdens de eerste voorverkiezingen van zijn Democratische partij in Iowa nog de meeste stemmen. De daaropvolgende verkiezingen verliepen een stuk minder voor hem.

Pete was burgemeester van zijn relatief kleine geboorteplaats South Bend, 100 kilometer ten oosten van Chicago. Hij is in de politiek een jonge buitenstaander die graag te koop loopt met zijn homohuwelijk, wat nieuw is in Amerikaanse verkiezingscampagnes.