Aantal doden coronavirus Italië naar 34, bijna 1700 besmettingen

Het dodental in Italië door het nieuwe cornavirus is opgelopen naar 34. De autoriteiten meldden zondag vijf nieuwe sterfgevallen. Het aantal besmettingen groeide naar bijna 1700.

Italië is het zwaarst getroffen land in Europa. De besmettingen en sterfgevallen zijn vooral in de regio's Lombardije en Veneto in het noorden van het land. Veel besmette mensen in andere landen, liepen het virus op tijdens een verblijf in Italië.