Virusnieuws blijft beleggers bezighouden

Zorgen om het nieuwe coronavirus beheersen ook komende week het sentiment op de aandelenbeurzen. Vorige week werd duidelijk dat de virusuitbraak wereldwijd steeds meer om zich heen grijpt, wat op de handelsvloeren in onder meer Amsterdam en New York tot de zwaarste weekverliezen sinds de financiële crisis van 2008 leidde.

Het Amerikaanse financiële magazine Barron's noemt de virusuitbraak ook wel een "zwarte zwaan". Die term gebruiken beleggers en analisten voor moeilijk te voorspellen gebeurtenissen met verregaande consequenties voor de financiële markten. Groot probleem daarbij is dat geijkte hulpmiddelen om de gevolgen te voorspellen, niet meer werken.

Macro-economische gegevens die China dit weekend publiceerde, doen vermoeden dat aan de dieprode koersenborden nog geen einde zal komen. De inkoopmanagersindex voor de industrie, een belangrijke graadmeter, liet zien dat fabriekssluitingen hebben geleid tot de zwaarste terugval van activiteit in de sector die ooit werd gemeten. Ook het sterk gedaalde cijfer voor de Chinese dienstensector wees erop dat de economische gevolgen van de epidemie moeilijk te overschatten zijn.

Duikvlucht

De duikvlucht van de graadmeters is "genoeg is voor een schok op de financiële markten", schrijft econoom Iris Pang van ING. Ze stipt daarbij aan dat zelfs als de Chinese industrie een snelle inhaalslag maakt, virusgerelateerde problemen in Zuid-Korea, Japan of Europa een rem zetten op de export van 's werelds op één na grootste economie.

Met meer dan gemiddelde belangstelling zullen beleggers dan ook kijken naar andere macro-economische publicaties. Marktonderzoeker Markit publiceert deze week onder andere cijfers voor de industrie in de eurozone en Italië, dat in Europa het zwaarst getroffen is door het coronavirus.

Presentaties

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus hangt ook boven de aanstaande presentaties van bedrijfsresultaten. Zo zal bij de kwartaal- en jaarcijfers van Continental, een Duitse toeleverancier aan de auto-industrie, veel aandacht uitgaan naar opmerkingen over de impact van de epidemie.

Aan het Damrak krijgen beleggers donderdag cijfers van baggeraar Boskalis te verwerken. Ook biotechnoloog Pharming, technologiebedrijf TKH en fietsenfabrikant Accell openen komende week de boeken.