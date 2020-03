Door stilleggen Chinese fabrieken verbetert luchtkwaliteit sterk

Het stilleggen van een groot deel van de Chinese industrie als gevolg van de uitbraak van het coronavirus zorgt in het land ook een onverwacht positieve ontwikkeling. De luchtkwaliteit in het land is enorm verbeterd, zo sterk zelfs dat boven een groot deel van de industriële centra de luchtvervuiling nagenoeg is verdwenen.

Dat is te zien op de nieuwste satellietbeelden van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en het Europese ruimtevaartagentschap ESA. Naast de uitstoot van vooral stikstofdioxide NO2 door industrie is ook de uitstoot door vervoer sterk omlaag gegaan omdat er reisbeperkingen voor de Chinezen van kracht zijn.

De laatste keer dat de luchtkwaliteit in China op dit niveau stond was in de zomer 2008 ten tijde van de Olympische Spelen die toen in Peking werden gehouden. Op last van de Chinese regering werd toen de industriële productie teruggebracht om de omstandigheden voor de atleten te verbeteren.