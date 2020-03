Dodental coronavirus Iran stijgt, aantal besmettingen nadert 1000

In Iran zijn tot nu toe 54 mensen overleden aan het nieuwe coronavirus. Bij 978 mensen is het virus vastgesteld. Dat meldde het Iraanse ministerie van Volksgezondheid. Zaterdag stond het dodental in het land nog op 34.

Het aantal Iraanse besmettingsgevallen is in twee dagen verviervoudigd. Vrijdag stond het aantal besmette mensen nog op 245. Zaterdag was dat aantal al gestegen tot 600.

Het land heeft inmiddels maatregelen genomen om de verspreiding van het virus verder in te dammen. Alle culturele evenementen en conferenties in het land zijn komende week afgelast en alle bioscopen blijven nog zeker een week dicht.

De Britse nieuwsorganisatie BBC meldde zaterdag dat het dodental in Iran al op 210 zou staan. Bronnen meldden de omroep ook dat in Iran 24 mensen zijn gearresteerd voor het verspreiden van al dan niet valse berichten over het virus.