Delftse vrouw met coronavirus aan de beterende hand

De 23-jarige vrouw uit Delft die positief is getest op het nieuwe coronavirus is aan de beterende hand. Dat meldt een woordvoerder van GGD Haaglanden. De vrouw, die de dag voordat zij op 24 februari terugkwam van vakantie in het Noord-Italiaanse Lombardije klachten ontwikkelde, heeft de afgelopen tijd met een tiental mensen contact gehad. Die mensen worden door GGD Haaglanden benaderd, aldus de woordvoerder.

De Delftse vrouw zit in thuisisolatie. Ze is het zevende bekende besmettingsgeval in Nederland. De vrouw hoest volgens de woordvoerder nog wel, maar heeft geen koorts meer. "Ze heeft milde klachten en een goede conditie", aldus de woordvoerder. De zegsvrouw geeft aan dat de vrouw heel adequaat heeft gehandeld. Zo is de vrouw bij terugkomst direct een mondkapje gaan dragen en heeft zij de huisarts gebeld en is dus niet naar een spreekuur gegaan. "Ze heeft weinig anderen gezien in de periode dat ze ziek was."

De mensen met wie de vrouw de afgelopen tijd contact heeft gehad, zijn inmiddels allemaal op de hoogte dat de GGD contact met ze opneemt. Zij moeten hun gezondheid de komende periode in de gaten houden en worden getest als zij ook klachten ontwikkelen die kunnen duiden op het nieuwe coronavirus. Ze hoeven vooralsnog niet in thuisisolatie en kunnen volgens de woordvoerder bijvoorbeeld ook gewoon naar hun werk.