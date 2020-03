Jongens trappen 23 spiegels van auto's af in Haarlem

Vier jongens van 16 en 17 jaar zijn in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt omdat ze minstens 23 spiegels van auto’s in Haarlem hebben getrapt. Ook is een vernielde fiets gevonden, meldt de politie.

De politie werd gewaarschuwd door iemand die zag dat auto’s werden vernield aan de Van 't Hoffstraat. De melder had tevergeefs geprobeerd het groepje van vier jongens tegen te houden. Op basis van het opgegeven signalement kon de politie even later vier jongens aanhouden bij het station in Heemstede. Het gaat om twee jongens van 16 jaar uit Heemstede, een 16-jarige uit Hillegom en een 17-jarige uit Heemskerk.

Onderzoek wees uit dat er minstens 23 autospiegels zijn gesneuveld op de Van 't Hoffstraat, Doverstraat, Terheidenstraat, Sontstraat, Pijlslaan en de Lorentzkade. De politie roept mensen die slachtoffer zijn geworden van de vernielingen op aangifte te doen.