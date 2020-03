Grote drukte op site Belastingdienst, veel storingsklachten

De website van de Belastingdienst lijkt het grote aantal mensen dat zondag al direct belastingaangifte wil doen niet aan te kunnen. De Belastingdienst meldt op de eigen website "dat het op dit moment erg druk is op Mijn Belastingdienst". Wie het niet lukt om in te loggen, krijgt het advies op een later moment belastingaangifte te doen of te kijken of ze de app hiervoor kunnen gebruiken. Allestoringen.nl heeft al duizenden klachten binnengekregen.