Einde aan quarantaine van honderden in Duitse Heinsberg

De quarantaine van honderden mensen in het Duitse district (Kreis) Heinsberg, vlak over de Nederlandse grens, is voorbij. Circa driehonderd mensen die 15 februari een carnavalsevenement hadden bijgewoond in het dorp Gangelt, bij Sittard, en hun familieleden mogen weer gaan en staan waar ze dat wensen, zo lang ze maar geen ziekteverschijnselen vertonen. Ze zijn twee weken in hun woningen in quarantaine geweest en die periode is nu voorbij, zei een woordvoerder van het district.