Emirates vraagt personeel vrij te nemen door afname vliegverkeer

De luchtvaartonderneming Emirates Group doet veel minder zaken als gevolg van het nieuwe coronavirus. Het bedrijf heeft daarom in een e-mail aan personeelsleden gevraagd vrij te nemen. De Emirates Group is een staatsbedrijf van het emiraat Dubai en is vooral bekend door de luchtvaartmaatschappij Emirates Airlines, die de grootste van het Midden-Oosten is. De Emirates Group is ook een van de grootste werkgevers in de regio. Er werken meer dan 100.000 mensen.