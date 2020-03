Grote brand in loodsen in Oosterwolde

Op een industrieterrein in de Friese plaats Oosterwolde woedt een zeer grote brand. Volgens een brandweerwoordvoerder staan meerdere opslagloodsen, waarin onder meer een pallethandel is gevestigd, in brand en wordt het vuur bestreden met meer dan tien voertuigen. De loodsen zijn ondergebracht in een gebouw dat ongeveer 8000 vierkante meter groot is.