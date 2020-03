Nederlanders kunnen weer belastingaangifte doen

Nederlanders kunnen vanaf zondag weer hun belastingaangifte doen. Miljoenen particulieren en ondernemers doen dat over het jaar 2019. Dit jaar hebben 8,2 miljoen mensen een uitnodiging gekregen, van wie 1,4 miljoen ondernemers.

Mensen die hulp nodig hebben bij het doen van de aangifte krijgen ondersteuning. Zo biedt de Belastingdienst op 29 locaties in het hele land hulp bij aangifte, waaronder bij de balies van de kantoren van de Belastingdienst.

Via Twitter, LinkedIn en Facebook kunnen ook vragen gesteld worden, en vanaf 1 maart is de dienst ook op Instagram bereikbaar. "We willen op dit groeiende medium actief zijn om jongeren te bereiken", aldus een woordvoerder. "Veel jongeren weten bijvoorbeeld niet dat als ze een bijbaantje hebben en de aangifte invullen, ze soms wel 150 euro terug kunnen krijgen."

Aangifte doen kan tot 1 mei. Wie voor 1 april alles doorgeeft, krijgt uiterlijk 1 juli te horen of ze geld terugkrijgen of moeten betalen. Vorig jaar deden maar liefst 470.000 mensen hun aangifte al op de eerste dag. Nog nooit waren dat er zoveel.