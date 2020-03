Zware criminelen naar speciale vleugel gevangenis Leeuwarden

In de gevangenis van Leeuwarden wordt zondag een speciale vleugel voor zware criminelen geopend. In de vleugel geldt een strenger regime dan in de gewone gevangenis.

In eerste instantie worden er twaalf gedetineerden geplaatst. Het gaat om vluchtgevaarlijke gevangenen of mensen die niet in contact mogen komen met anderen. De nieuwe unit zit qua beveiliging tussen een gewone gevangenis en een Extra Beveiligde Instelling, zoals die in Vught.

Op de nieuwe afdeling is onder meer extra beveiliging bij bezoek en de gevangenen kunnen minder contact met elkaar hebben.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid overweegt meer van dergelijke afdelingen in gevangenissen te openen.