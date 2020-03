Het aantal mensen in Zuid-Korea dat besmet is met het nieuwe coronavirus is zondag gestegen tot ruim boven de 3500. De gezondheidsdiensten meldden 376 nieuwe gevallen waardoor het totaal aantal besmettingen in het Aziatische land op 3526 komt te staan.

Daegu is de zwaarst getroffen regio. Ongeveer negentig procent van de nieuwe gevallen is daar vastgesteld.