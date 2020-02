Franse premier wil pensioenhervorming met decreet doordrukken

De Franse premier Edouard Philippe wil de omstreden pensioenhervormingen invoeren met behulp van een decreet. Hij heeft de Franse Tweede Kamer, de Nationale Vergadering, zaterdag gezegd dat hem geen andere keuze overblijft, omdat volgens hem een minderheid onder de parlementariërs de goedkeuring van de pensioenplannen in het parlement "met opzet saboteert".

De premier zei dat hij de verantwoordelijkheid om te regeren moet nemen ten aanzien van het invoeren van dit wetsontwerp. De regering mag van de grondwet in geval van nood per decreet wetgeving invoeren, zonder instemming van het parlement. Dat kan dit wel voorkomen door een motie van wantrouwen in te dienen tegen de regering.