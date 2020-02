Zanger Bob Fosko (64) overleden

Zanger en acteur Bob Fosko is overleden. Fosko, wiens eigen naam Geert Timmers luidt, was ernstig ziek en overleed vrijdag in het bijzijn van zijn naaste familie, zo heeft de familie zaterdag aan het ANP laten weten. Fosko speelde de kok in de televisieserie Het geheime dagboek van Hendrik Groen. Hij was 64 jaar.

In 2019 werd bekend dat Fosko slokdarmkanker had en dat de ziekte was uitgezaaid. Hij was zanger van de Raggende Manne, bekend van het nummer Poep in je hoofd. In het AD blikte hij tevreden terug op zijn loopbaan. "Ik heb er alles aan gedaan niet in een tredmolen te geraken en steeds weer dezelfde dingen te doen", aldus de zanger toen. "Misschien waren er meer deuren voor me geopend als ik een meebuigend karakter had gehad, maar dat zij dan maar zo. Ik mag dan soms een zeurpiet zijn, ik kan alleen maar positief zijn over de dingen die ik nalaat.’’

Ook figureerde Fosko in campagnespotjes van de SP.

11 maart zou Groep Fosko in het Amsterdamse Paradiso optreden met het album 'Van Iets Maken Word Je Blij’. Dat optreden is gecanceld, aldus de familie.