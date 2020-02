Blok: akkoord VS en Taliban eerste stap naar vrede

Het akkoord tussen de Verenigde Staten en de Taliban "is een eerste stap naar vrede in Afghanistan". Dat vindt minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok.

Het akkoord werd zaterdag ondertekend in Doha, in Qatar. Het is de bedoeling dat het leidt tot de terugtrekking van internationale troepen in Afghanistan en vredesonderhandelingen tussen de verschillende partijen.

Blok benadrukt dat er werk aan de winkel is. "Nationale eenheid en inclusieve intra-Afghaanse onderhandelingen moeten volgen. Nederland heeft offers gebracht voor veiligheid en stabiliteit in Afghanistan, we blijven gecommitteerd aan duurzame vrede."

Nederland heeft momenteel nog zo'n 160 militairen in Afghanistan voor een trainingsmissie voor het Afghaanse leger en de politie. Wat het akkoord voor de Nederlanders betekent, kan Buitenlandse Zaken nog niet zeggen. "Daar over zullen we nauw overleg met partners hebben", aldus een woordvoerder.