Parijs verbiedt evenementen van 5000 mensen in afgesloten ruimten

Véran zei dat de regering in dit stadium geen plannen heeft de gemeenteraadsverkiezingen af te blazen. Die staan 15 en 22 maart op het programma. De halve marathon van Parijs gaat zondag niet door vanwege het virus.

Sinds het nieuwe virus in de Chinese stad Wuhan in december is opgedoken zijn er in de wereld bijna 85.700 gevallen geconstateerd. Bijna 3000 patiënten zijn aan de gevolgen van het virus overleden en bijna 40.000 patiënten zijn helemaal hersteld. Verreweg de meeste besmettingen zijn in China vastgesteld, ruim 79.000 gevallen. Daarvan zijn er 2835 overleden.