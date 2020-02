VS en Taliban tekenen basisakkoord om tot vrede te komen

De VS en de Taliban hebben een akkoord gesloten dat een einde moet maken aan de bloedige strijd in Afghanistan die al bijna 20 jaar duurt. De speciale Amerikaanse gezant Zalmay Khalilzad en afgevaardigden van de Taliban hebben de overeenkomst in de de hoofdstad van Qatar, Doha, ondertekend. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo was naar Qatar gekomen om getuige te zijn van de ondertekening van de overeenkomst.