VS en NAVO mogelijk in 14 maanden weg uit Afghanistan

De troepen van de VS en de NAVO kunnen binnen veertien maanden uit Afghanistan worden teruggetrokken, wanneer de Taliban zich aan de gemaakte afspraken houden. Dit hebben de Amerikaanse en Afghaanse regering in een gezamenlijke verklaring laten weten.

De VS en de Taliban hebben na anderhalf jaar onderhandelingen een basisakkoord gesloten om op den duur te komen tot vrede in het land. Een van de eerste stappen op weg naar vrede zou de terugtrekking van de eerste 8600 Amerikaanse militairen zijn binnen 135 dagen vanaf de ondertekening van het akkoord. De ondertekening moet zaterdag in Qatar plaatsvinden.