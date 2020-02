Noord-Koreaanse leider wil meer maatregelen tegen virus

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un heeft tegen het bestuur van zijn communistische partij gezegd dat alle kanalen waarlangs het nieuwe coronavirus naar Noord-Korea zou kunnen komen, afgegrendeld moeten worden. Hij zei dat er ook "eersteklasmaatregelen" tegen het virus komen. De bestrijding is "een politieke zaak die het lot van het land bepaalt".

Kim Jong-un is volgens het staatspersbureau KCNA ook naar militaire oefeningen gaan kijken. KCNA toonde een foto van Kim omringd door militairen met mondkapjes. Officieel heeft Noord-Korea nog geen gevallen van het nieuwe virus geconstateerd. Kim verdween na het opduiken van het virus ruim drie weken, in januari en februari, uit de openbaarheid. Hij was 16 februari weer aanwezig bij een ceremonie.

Buurland Zuid-Korea worstelt met het hoogste aantal besmettingsgevallen na China. Er zijn 3150 gevallen geconstateerd en zeventien patiënten zijn aan de aandoening bezweken. De Zuid-Koreaanse regering heeft de bevolking opgeroepen dit weekend zo veel mogelijk thuis te blijven en niet naar bijeenkomsten of vieringen te gaan.