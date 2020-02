Tweede test voor kind Amsterdamse coronapatiënte

Een van de kinderen van de Amsterdamse coronapatiënte, die geregeld verblijft op een crèche in Amsterdam-Zuidoost, moet een tweede test ondergaan om te kijken of hij of zij ook is besmet. Een eerste test heeft nog geen 100 procent uitsluitsel gegeven, zo meldt de kinderopvangorganisatie CompaNanny aan de ouders. Een woordvoerder van die organisatie bevestigt dat de ouders zaterdagochtend zo'n bericht hebben ontvangen.