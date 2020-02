Meer Nederlanders vast in hotels in Abu Dhabi

In de hotels die in Ahu Dhabi zijn afgesloten vanwege het coronavirus zitten naast Nederlandse wielrenners ook een aantal andere Nederlanders. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan niet precies zeggen om hoeveel het er gaat.

"De ambassade heeft contract met een paar Nederlanders en ze proberen nog na te gaan of er nog andere Nederlanders in het hotels verblijven waarmee nog geen contact is geweest", aldus een woordvoerder van het ministerie. Het is niet bekend of deze Nederlanders ook zijn getest op het coronavirus.

De renners en overige teamleden van de wielerploegen die nog altijd vastzitten in een hotel in Abu Dhabi hebben wel een test ondergaan. Het ministerie van Volksgezondheid van het emiraat bevestigde dat 167 afgenomen tests geen besmetting hebben aangetoond. De komende uren worden meer resultaten verwacht. Tot die tijd blijven de renners en stafleden in quarantaine.