Aantal coronavirusbesmettingen Zuid-Korea boven de 3000

Het aantal mensen in Zuid-Korea dat besmet is met het coronavirus is zaterdag gestegen tot ruim boven de 3000. De gezondheidsdiensten meldden 219 nieuwe gevallen waardoor het totaal aantal besmettingen in het Aziatische land op 3150 komt te staan.

Eerder op de dag maakten de autoriteiten al 594 nieuwe gevallen bekend. Het gaat om de sterkste stijging van het aantal besmettingen in een dag sinds het virus op 20 januari voor het eerst opdook in Zuid-Korea.