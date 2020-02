Ellen Deckwitz schrijft Boekenweekgedicht

Van Deckwitz verschenen de afgelopen jaren prijswinnende bundels, boeken over schrijven en de bestseller Olijven moet je leren lezen. Daarnaast presenteert ze geregeld poetry slams, won er zelf verscheidene en ze haalde de finale van De slimste mens. Ze maakt theater en schrijft daarnaast wekelijkse columns in zowel NRC Handelsblad als De Morgen. In 2019 verscheen de dichtbundel Hogere natuurkunde, genomineerd voor de Herman de Coninckprijs en De Grote Poëzieprijs.

Directeur Eveline Aendekerk van het CPNB is blij met het gedicht van Deckwitz. "Ellen Deckwitz is niet alleen een gerenommeerd dichter, ze is ook nog eens een rebel pur sang en laat in haar werk vaak een fris tegengeluid horen. Haar gedicht 'Rebel’ is een krachtige ode aan mensen die anders durven te zijn. Het sluit naadloos aan op het thema Rebellen en Dwarsdenkers en maakt voor ons de Boekenweek compleet".