VS en Taliban sluiten historisch akkoord na 20 jaar strijd

De VS en de Taliban tekenen naar het zich laat aanzien zaterdag in Qatar een akkoord dat na bijna 20 jaar strijd moet leiden tot terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan en op den duur tot vrede in dat land. De bloedige strijd is voor de Amerikanen de langste oorlog ooit.

De VS vielen het schrikbewind van de Taliban in 2001 aan en brachten het ten val, maar de Taliban proberen de macht te heroveren. Ze bestaan voornamelijk uit soennitische extremisten uit de stam van de Pathanen. Maar ook andere partijen hebben zich in de strijd geworpen zoals lokale krijgsheren en criminelen. Het land is de grootste heroïneproducent ter wereld. 90 procent van de wereldproductie komt ervandaan.

Washington vroeg zich af of een wapenstilstand met de Taliban wel mogelijk was in al dit strijdgewoel. Na lange onderhandelingen in Qatar hebben ze afgesproken afgelopen week te proberen elkaar zo veel mogelijk met rust te laten. Dat lijkt gelukt want naar Afghaanse maatstaven was het een uitzonderlijk kalme week.

Het akkoord voorziet onder meer in een schema voor geleidelijke terugtrekking van de Amerikanen en voor het starten van vredesonderhandelingen tussen alle betrokken partijen.