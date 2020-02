Wall Street weer onderuit door coronavrees

De forse verliesreeks op de aandelenbeurzen in New York is nog niet ten einde. Twee van de drie belangrijkste graadmeters op Wall Street eindigden vrijdag wederom diep in het rood. Zorgen over de gevolgen van het coronavirus blijven het sentiment beheersen.

De leidende Dow-Jonesindex sloot 1,4 procent lager op 25.409,36 punten. De S&P 500 verloor 0,8 procent tot 2954,22 punten, waarmee de breed samengestelde index in een week tijd ruim 11 procent is gedaald. Dat is het zwaarste weekverlies sinds oktober 2008. Techbeurs Nasdaq eindigde vrijwel vlak op 8567,37 punten.

De Federal Reserve reageerde op de toenemende speculatie over monetair ingrijpen wegens de virusuitbraak. Voorzitter Jerome Powell van de centralebankenkoepel liet weten "gepast" te reageren op de economische gevolgen van de epidemie. Die vormt volgens hem een steeds groter risico, maar de basis onder de Amerikaanse economie is sterk.

Vliegmaatschappijen

Qua bedrijven zitten onder andere luchtvaartbedrijven, reisorganisaties en andere ondernemingen in de toerismebranche in de hoek waar de klappen vallen. De Amerikaanse reisbranche meldde dat de ticketverkoop ruim 9 procent onder het niveau van een jaar eerder ligt. Luchtvaartbedrijven verloren in doorsnee al tot een vijfde aan waarde.

De verliesreeks voor vliegmaatschappijen is nog niet ten einde. American Airlines, 's werelds grootste luchtvaartconcern, daalde 7,5 procent. Concurrenten Delta Air Lines en Southwest Airlines werden respectievelijk 4,3 procent en 0,9 procent lager gezet. Onlineboekingsbedrijf Booking Holdings herstelde daarentegen iets van eerdere verliezen en stond 2,2 procent hoger.

Wayfair

Onlinewinkelbedrijf Wayfair ging 10,2 procent onderuit. Het bedrijf zette in het slotkwartaal van 2019 een groter verlies in de boeken dan geraamd.

De euro was 1,1030 dollar waard, tegen 1,0994 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,7 procent minder op 45,35 dollar. Brentolie werd 3,2 procent goedkoper op 50,52 dollar per vat.