AEX beleeft slechtste week sinds najaar 2008

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een fors verlies gesloten. Daarmee speelde de AEX-index sinds maandag bijna 13 procent kwijt. De graadmeter heeft zo zijn slechtste week sinds oktober 2008 achter de rug. Zorgen over de verspreiding van het nieuwe coronavirus hielden de overhand, wat ook op beurzen elders in Europa voor zware verliezen zorgde.